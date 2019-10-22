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Hentbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 26-23 yenildi.

Hentbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 26-23 yenildi.

Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 26-23 mağlup ayrıldı.

Milli takım, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesi İtalya ile yaptığı iki hazırlık maçını da kazanmıştı.

Makedonya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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