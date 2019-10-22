Hentbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 26-23 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:18 Kaynak: AA
Türkiye A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık maçında Kuzey Makedonya'ya 26-23 yenildi.
Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 15-11 geride tamamlayan ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 26-23 mağlup ayrıldı.
Milli takım, 2021 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası eleme maçları öncesi İtalya ile yaptığı iki hazırlık maçını da kazanmıştı.
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