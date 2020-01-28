Hentbol heyecanı Manisa'da başladı - Son Dakika
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Hentbol heyecanı Manisa'da başladı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.

Hentbol heyecanı Manisa'da başladı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Hentbol Federasyonu ile Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen Kulüplerarası Küçük Erkekler Hentbol Türkiye Şampiyonası, Manisa'da başladı.


27 Ocak ve 2 Şubat tarihleri arasında Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu, Muradiye Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Van, Giresun, İstanbul, Isparta, Sivas, Kayseri, Yalova, Sakarya, Hatay, Muğla, Rize, İzmir, Trabzon, Kastamonu illerinden 29 kulüp ve 450'yi aşkın sporcu mücadele ediyor.


Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Manisa İl Müdürlüğü olarak bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder, şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyor." dedi. - MANİSA

Türkiye, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:45 Kaynak: İHA
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