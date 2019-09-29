Son Dakika Haberleri: Hentbol kadın milli takımı, hırvatistan'a 30-21 yenildi
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Hentbol kadın milli takımı, hırvatistan'a 30-21 yenildi

1 saat önce

SALON: PorsukHAKEMLER: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)TÜRKİYE: Beyza Karacam 2, Cansu Akalın 2, Döne Gül Bozdoğan 1, Bigenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2.

Hentbol kadın milli takımı, hırvatistan'a 30-21 yenildi, System.String[]

SALON: Porsuk
HAKEMLER: Sherif Xhema, Besfort Jahja (Kosova)
TÜRKİYE: Beyza Karacam 2, Cansu Akalın 2, Döne Gül Bozdoğan 1, Bigenur Öztürk 2, Ayşenur Solmaz 4, Ceylan Aydemir 1, Sibel Kıcıroğlu 1, Yağmur Toprak 4, Eda Nur Kılıç 1, Neslihan Çalışkan 1, Kübra Sarıkaya 2.
HIRVATİSTAN: Nikolina Zadravec 1, Paula Posacev 5, Dora Krsnik 5, Dejena Milosvljevic 2, Katarina Jezic 3, Selena Milosevic 2, Tena Japundza 1, Ana Debelic 2, Marina Glavan 1, Valentina Blazevic 8.
İLK YARI: 8-16
İKİ DAKİKALAR: Cansu Akalın, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Kılıç, Neslihan Çalışkan, Kübra Sarıkaya, Ceylan Aydemir (Türkiye), Selena Milosevic, Tena Japundza, Glavan Marina (Hırvatistan)

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6'ncı Grup ikinci maçında Hırvatistan'a 30-21 mağlup oldu.
Eskişehir Porsuk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Hırvatistan 16-8 önde tamamladı. İkinci devreye iyi başlayan Milliler, sonradaki dakikalarda sayı üretmekte zorlandı. İyi savunma yapan Hırvatistan sahadan 30-25 galip ayrıldı.


- Eskişehir
Nur Kılıç, Sarıkaya, Türkiye, Kosova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 08:12 Kaynak: DHA
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