Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de fikstür belli oldu

Hentbol Kadın ve Erkekler Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyondan (THF) yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu Kadın ve Erkekler Süper Lig fikstür ve kura çekiminin genel sekreter B. Mutlu Kadıoğlu tarafından çevrim içi olarak yapıldığı açıklandı.

Erkekler Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

18 Eylül Cumartesi:

Nilüfer Belediyespor- Trabzon Büyükşehir Belediyespor

Tokat Gençlikspor- Eskişehir Ormanspor

Köyceğiz Belediyespor-Spor Toto

Beykoz Belediyesi Gençlikspor- Hatay Spor

Mamak Belediyesi Gençlikspor- MYK Hentbol Spor

Antalyaspor- İzmir Büyükşehir Belediyespor

(BAY) - Beşiktaş

Kadınlar Süper Lig'de ilk hafta maçları şöyle:

12 Eylül Pazar:

Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Antalya Anadolu Spor- Üsküdar Belediyespor

Anadolu Üniversitesi-EGO

Yenimahalle Belediyespor- Tekirdağ Spor

Araç Belediyespor-Görele Belediyespor

Yalıkavak Spor- Kastamonu Belediyespor