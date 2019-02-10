Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Salon: THF
Hakemler: Christian Hannes, David Hannes (Almanya
) Yenimahalle
Belediyespor: Bediang, Beleska 4, Nurceren Akgün Göktepe
3, Beyza İrem Türkoğlu
2, Ceylan Aydemir 2, Sinitsyna 6, Nalivko 3, Zorya, Fatma Atalar, Bilgenur Öztürk 2
Rocasa Gran Canaria
: Navarro (Hernandez), Reyes 3, Lusson 4, Mbengue, Rodriguez 1, Schuster, Trojaola 2, Dos Santos
4, Gonzalez, Toscano, Falcon 9, Perez 1, Padron
İlk yarı: 10-10
İki dakika cezası alanlar: Beyza İrem Türkoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (Yenimahalle Belediyespor), Gonzalez (Rocasa Gran Canaria)
Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında İspanya
temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 24-22 mağlup oldu.
İspanya'da oynanan ilk maçı da Türk ekibi 33-23 kaybetmişti. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor, kupaya son 16 turunda veda etti.