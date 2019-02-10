Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası

31 dakika önce

Salon: THFHakemler: Christian Hannes, David Hannes (Almanya)Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Beleska 4, Nurceren Akgün Göktepe 3, Beyza İrem Türkoğlu 2, Ceylan Aydemir 2, Sinitsyna 6, Nalivko 3, Zorya, Fatma Atalar, Bilgenur Öztürk 2Rocasa Gran Canaria: Navarro (Hernandez), Reyes 3, Lusson...

Hentbol: Kadınlar Challenge Kupası, System.String[]
Salon: THF

Hakemler: Christian Hannes, David Hannes (Almanya)

Yenimahalle Belediyespor: Bediang, Beleska 4, Nurceren Akgün Göktepe 3, Beyza İrem Türkoğlu 2, Ceylan Aydemir 2, Sinitsyna 6, Nalivko 3, Zorya, Fatma Atalar, Bilgenur Öztürk 2

Rocasa Gran Canaria: Navarro (Hernandez), Reyes 3, Lusson 4, Mbengue, Rodriguez 1, Schuster, Trojaola 2, Dos Santos 4, Gonzalez, Toscano, Falcon 9, Perez 1, Padron

İlk yarı: 10-10

İki dakika cezası alanlar: Beyza İrem Türkoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (Yenimahalle Belediyespor), Gonzalez (Rocasa Gran Canaria)

Hentbolda Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu rövanş maçında Yenimahalle Belediyespor, sahasında İspanya temsilcisi Rocasa Gran Canaria'ya 24-22 mağlup oldu.

İspanya'da oynanan ilk maçı da Türk ekibi 33-23 kaybetmişti. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor, kupaya son 16 turunda veda etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:00 Kaynak: AA

Göktepe, Almanya, Yenimahalle, Spor
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