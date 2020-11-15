Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

Salon: Bodrum Binnaz Karakaya
Hakemler: Jahja Besfort, Sherif Xhema (Kosova)
Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Esma Adnar), Nurşah Sancak 5, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 5, Yeliz Yılmaz 3, Buket Yılmaz 1, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 6, Yasemin Şahin 10, Reyhan Kaya, İlke Yıldız, Edanur Arslan, Kübra Yılmaz, Sevgi Kalyoncuoğlu
İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 3, Sibel Kıcıroğlu 6, Burcu Dindar, Kaludjerovic 6, Gizem Koca, Emine Polat, Ece Sözmen 3, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır 1, Sude Naz Dağ, Gizem Buse Dallı 1, Dilek Yılmaz, Ümmügülsüm Bedel 5, Novakovic
İlk yarı: 15-11
İki dakika cezası alanlar: Yeliz Yılmaz, Buket Yılmaz, Fatma Gül Sakızcan (2) (Yalıkavakspor), Yasemin Özgür, Burcu Dindar (3), Kaludjerovic, Ece Sözmen (3) (İzmir Büyükşehir Belediyespor)
Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 30-26 yendi.
İki Türk temsilcisinin karşılaştığı eşleşmenin rövanşı 21 Kasım Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.
- Kaynak: AA
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