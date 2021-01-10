Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası - Son Dakika

Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası

10.01.2021 17:29
Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası, System.String[]

Salon: Bodrum Binnaz KarakayaHakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 5, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 6, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 15, Reyhan Kaya 2,...

Salon: Bodrum Binnaz Karakaya

Hakemler: Valery Butskevich, Yury Butskevich (Belarus)

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 5, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 6, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 15, Reyhan Kaya 2, İlke Yıldız 1, Edanur Arslan 1, Kübra Yılmaz 2, Sevgi Kalyoncuoğlu

Muratpaşa Belediyespor: Öznur Özdemir (Darina Shulega, Ayşenur Şensöz), Beyzanur Türkyılmaz 1, Cansu Akalın 3, Didem Hoşgör Binboğa 7, Dönegül Bozdoğan 2, Saliha Hatun Çelik, İrem Köseler 1, Merve Özkaşıkçı, Gülsüm Güleçyüz, Zeynep Ersöz, Edanur Kılıç 6, Betül Karaarslan, Ayşenur Sormaz, Gizem Yapıcı

İlk yarı: 20-13

İki dakika cezası alanlar: İlke Yıldız (Yalıkavakspor), Cansu Akalın, Dönegül Bozdoğan, Merve Özkaşıkçı (Muratpaşa Belediyespor)

Kadınlar EHF Avrupa Kupası son 16 tur ilk maçında Yalıkavakspor, Muratpaşa Belediyespor'u 39-20 yendi.

İki Türk temsilcisinin karşılaştığı eşleşmenin rövanşı ise 17 Ocak'ta Antalya'da oynanacak.

Yeliz Özel, Zehra Oğuz, Belarus, Bodrum, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yendi Cumhurbaşkanlığı iletişim grupları, WhatsApp'ın tepki çeken sözleşme kararı sonrası BiP'e geçecek Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı         
18:03
Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol! Genç bir kadınla görüntülenince panikleyen Yılmaz Erdoğan'dan gazetecilere sert tepki: Kaybol!         
17:52
Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Papa Francis'in doktoru koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:21
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı         
15:48
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 18:27:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei