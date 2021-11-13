Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, Portekiz'in Madeira Andebol SAD takımını sahasında 28-22 mağlup etti.
Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı Kosova Federasyonundan Eshref Beqiri-Ilir Krasniqi ikilisi yönetti. İzmir Büyükşehir Belediyespor, müsabakanın ilk yarısını da 14-11 galip tamamladı.
Eşleşmenin rövanşı 20 Kasım Cumartesi günü Portekiz'de oynanacak.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hentbol: Kadınlar EHF Avrupa Kupası - İzmir Büyükşehir Belediyespor: 28 - Madeira Andebol SAD: 22 - Son Dakika