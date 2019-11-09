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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.

Hentbol: Kadınlar EHF Kupası, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.

Kastamonu Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor, 16-11 önde tamamladı.

İlk maçtan 7 sayı farkla galip ayrılarak avantaj elde eden Kastamonu ekibi, rövanş müsabakasını 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 05:14 Kaynak: AA
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