Hentbol: Kadınlar EHF Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar EHF Kupası

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.

Hentbol: Kadınlar EHF Kupası, System.String[]

Kastamonu Belediye spor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.

Çekya'nın Most kentiyle aynı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan Kastamonu Belediyespor, sahadan galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, 2. galibiyetini, Banik Most ise 4. yenilgisini aldı.

Kastamonu Belediyespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:40 Kaynak: AA
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