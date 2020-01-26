Hentbol: Kadınlar EHF Kupası
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Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Kastamonu Belediye spor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası A Grubu 4. maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Banik Most'u 31-28 yendi.
Çekya'nın Most kentiyle aynı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-13 geride kapatan Kastamonu Belediyespor, sahadan galip ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla Kastamonu Belediyespor, 2. galibiyetini, Banik Most ise 4. yenilgisini aldı.
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