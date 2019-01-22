Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.

Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 20-8 önde tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Spor
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