Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Polatlı Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Üsküdar
Belediyespor, deplasmanda Polatlı
Belediyespor'u 39-26 mağlup etti.
Polatlı Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk ekip 20-8 önde tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:28 Kaynak: AA
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