Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

57 dakika önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak.

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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.00 Aksaray Belediyespor- Polatlı Belediyespor (Hasandağı)

15.00 Muratpaşa Belediyespor- Samsun Gençlik (Süleyman Evcilmen)

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)

3 Şubat Pazar:

16.00 Osmangazi Belediyespor- Ardeşen Gençlik (Dikkaldırım)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:45 Kaynak: AA

Spor
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