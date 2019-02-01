Hentbol: Kadınlar Süper Lig
57 dakika önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları oynanacak. Türkiye
Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
13.00 Aksaray
Belediyespor- Polatlı
Belediyespor (Hasandağı)
15.00 Muratpaşa
Belediyespor- Samsun
Gençlik (Süleyman Evcilmen
)
15.00 Kastamonu
Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk
)
3 Şubat Pazar:
16.00 Osmangazi
Belediyespor- Ardeşen
Gençlik (Dikkaldırım)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:45 Kaynak: AA
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