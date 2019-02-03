Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u deplasmanda 38-37 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Ardeşen
Gençlik, Osmangazi
Belediyespor'u deplasmanda 38-37 mağlup etti.
Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ardeşen Gençlik, 23-19 üstünlükle tamamladı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:24 Kaynak: AA
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