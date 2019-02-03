Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u deplasmanda 38-37 mağlup etti.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 13. haftasının kapanış maçında Ardeşen Gençlik, Osmangazi Belediyespor'u deplasmanda 38-37 mağlup etti.

Dikkaldırım Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Ardeşen Gençlik, 23-19 üstünlükle tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:24 Kaynak: AA

Osmangazi, Ardeşen, Spor
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