Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.

Hentbol: Kadınlar Süper Lig, System.String[]
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 15-13 üstünlük kuran Üsküdar Belediyespor, mücadeleyi 27-25 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:12 Kaynak: AA

Üsküdar, Spor
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