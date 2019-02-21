Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar Belediyespor, Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.
Hentbolda Kadınlar Süper Lig 13. hafta erteleme maçında Üsküdar
Belediyespor, Yenimahalle
Belediyespor'u 27-25 yendi. Çamlıca
Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında rakibine 15-13 üstünlük kuran Üsküdar Belediyespor, mücadeleyi 27-25 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:12 Kaynak: AA
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