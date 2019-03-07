Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 26-23 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle
Belediyespor, Aksaray
Belediyespor'u 26-23 yendi.
THF Spor Salonu'nda oynanan maçta Aksaray Belediyespor, ilk yarıyı 14-13 önde bitirirken, Yenimahalle Belediyespor ikinci yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 26-23 galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:12 Kaynak: AA
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