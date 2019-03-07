Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 26-23 yendi.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Yenimahalle Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u 26-23 yendi.

THF Spor Salonu'nda oynanan maçta Aksaray Belediyespor, ilk yarıyı 14-13 önde bitirirken, Yenimahalle Belediyespor ikinci yarıda rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve müsabakadan 26-23 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:12 Kaynak: AA

Aksaray, Yenimahalle, Spor
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