Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)
17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)
7 Nisan Pazar:
14.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Samsun Gençlik (Dikkaldırım)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:30 Kaynak: AA
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