Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Celal Atik)

17.00 Ardeşen Gençlik-Polatlı Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Turizm Fakültesi)

7 Nisan Pazar:

14.00 Yalıkavakspor-Yenimahalle Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Çamlıca)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Samsun Gençlik (Dikkaldırım)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 09:30 Kaynak: AA

Celal Atik, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
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