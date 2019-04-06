Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi, iki karşılaşmayla başladı.

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi, iki karşılaşmayla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Aksaray Belediyespor: 21-16

Ardeşen Gençlik- Polatlı Belediyespor: 36-24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:06 Kaynak: AA

Aksaray, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Spor
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