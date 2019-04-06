Hentbol: Kadınlar Süper Lig
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi, iki karşılaşmayla başladı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 20. hafta mücadelesi, iki karşılaşmayla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle: İzmir
Büyükşehir Belediyespor- Aksaray
Belediyespor: 21-16 Ardeşen
Gençlik- Polatlı
Belediyespor: 36-24
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:06 Kaynak: AA
Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı!
Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti
Diagne Hat-Trick Yaptı, Galatasaray Evinde Y. Malatyaspor'u Farklı Yendi
Türk Telekom Evinde Pınar Karşıyaka'yı Farklı Geçti