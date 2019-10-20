Hentbol Kadınlar Süper Lig
6 dakika önce
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:18 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Yalıkavakspor'u 32-22 yendi. Yenimahalle Belediyespor ise sahasında Mardin Büyükşehir Belediyespor'u 27-26 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 3. haftayı Kastamonu Belediyespor lider tamamladı.
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