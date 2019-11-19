Hentbol: Kadınlar Süper Lig
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 06:20 Kaynak: AA
Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 6. hafta erteleme maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Mardin Büyükşehir Başakspor'u 31-26 mağlup etti.
Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 17-15 önde tamamladı. Kastamonu Belediyespor, ikinci yarıda farkı biraz daha açtı ve sahadan 31-26 galip ayrıldı.
Kastamonu Belediyespor ligdeki 5. maçını da kazandı; Mardin Büyükşehir Başakspor ise 4. yenilgisini aldı.
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