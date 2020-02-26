Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

7 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pazarspor'u 54-27 yendi.

Hentbol: Kadınlar Süper Lig, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 13. haftanın erteleme maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Pazarspor'u 54-27 yendi.

Mehmet Akif Pirim Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da konuk takım, 24-13 önde tamamladı.

Bu sonuçla İzmir Büyükşehir Belediyespor, 6 galibiyetle 5. sırada yer aldı. Galibiyeti bulunmayan Pazarspor ise son sırada kaldı.

Pazarspor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçı, İzmir ekibini Trabzon'a götürecek uçak seferinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmesi nedeniyle ertelenmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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