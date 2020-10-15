Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Aksaray Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü'nü 26-16 yendi.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Aksaray Belediyespor'un 13-6 üstünlüğü ile tamamlandı.
Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Aksaray Belediyespor maçı 26-16 kazandı.
Aksaray Belediyespor, Elazığ Sosyal Yardımlaşma maçı, Elazığ ekibinde 7 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.
- Kaynak: AA
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