Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Baştan sona üstün bir oyun sergileyen Aksaray Belediyespor maçı 26-16 kazandı.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Aksaray Belediyespor'un 13-6 üstünlüğü ile tamamlandı.

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