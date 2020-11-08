Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Konyaaltı Belediyespor, Aksaray Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nü 28-22 yendi.
Akdeniz Üniversitesi Mavi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Konyaaltı Belediyespor'un 17-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Antalya ekibi, salondan 28-22 galibiyetle ayrıldı.
Konyaaltı Belediyespor oyuncuları, yaşanan deprem felaketini nedeniyle sahaya "Geçmiş olsun İzmir" yazılı pankartla çıktı.
- Kaynak: AA
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