Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında tek maç oynandı.
Ligin 12. haftasında bugün oynanan tek karşılaşmada Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u konuk etti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım, 32-24 kazandı.
Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor maçları haricinde tamamlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika Spor