Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika

Hentbol: Kadınlar Süper Lig

31.01.2021 18:35
Hentbol: Kadınlar Süper Lig, System.String[]

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında tek maç oynandı.

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'in 12. haftasında tek maç oynandı.

Ligin 12. haftasında bugün oynanan tek karşılaşmada Yalıkavakspor, Üsküdar Belediyespor'u konuk etti. Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım, 32-24 kazandı.

Ligde 12. hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen İzmir Büyükşehir Belediyespor- Sivas Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor-Görele Belediyespor maçları haricinde tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika Spor


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