Hentbol: Kadınlar Süper Lig
09.03.2021 17:53
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 42-27 yendi.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 17. haftasında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 42-27 yendi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan haftanın kapanış maçının ilk yarısı da konuk ekibin, 20-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
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