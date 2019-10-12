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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

1 saat önce

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 maç yapıldı.

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Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 3 maç yapıldı.

Oynanan müsabakaların alınan sonuçlar şöyle:

Mardin Büyükşehir Başakspor- Pazarspor: 44-18

Görele Belediyespor-Yalıkavak: 28-30

Kastamonu Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor: 42-29

Kastamonu Belediyespor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:10 Kaynak: AA
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