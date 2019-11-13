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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

8 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.

Hentbol: Kadınlar Süper Ligi, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.

Yeni Mahalle Belediyespor'un Challenge Kupası 3'üncü tur maçı nedeniyle bugüne ertelenen maç, Antalya'daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynandı.

İlk yarıda rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Yenimahalle Belediyespor, maçtan 28-22 galip ayrıldı.

Yenimahalle, Muratpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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