Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 04:32 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig 6. hafta maçında Muratpaşa Belediyespor, kendi sahasında Yenimahalle Belediyespor'a 28-22 yenildi.
Yeni Mahalle Belediyespor'un Challenge Kupası 3'üncü tur maçı nedeniyle bugüne ertelenen maç, Antalya'daki Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynandı.
İlk yarıda rakibine 13-12 üstünlük sağlayan Yenimahalle Belediyespor, maçtan 28-22 galip ayrıldı.
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