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Hentbol: Kadınlar Süper Ligi

6 saat önce

Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 31-23 yendi.

Hentbol: Kadınlar Süper Ligi, System.String[]

Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 31-23 yendi.

İzmir ekibi, Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısını da 17-12 önde tamamladığı mücadeleden 31-23 galip ayrıldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:58 Kaynak: AA
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