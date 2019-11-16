Hentbol: Kadınlar Süper Ligi
6 saat önce
Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 31-23 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:58 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Süper Lig 7. hafta maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Görele Belediyespor'u 31-23 yendi.
İzmir ekibi, Görele İlçe Spor Salonu'nda oynanan ve ilk yarısını da 17-12 önde tamamladığı mücadeleden 31-23 galip ayrıldı.
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