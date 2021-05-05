Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 21. haftasında Yalıkavakspor'u 28-22 yendi.
Atatürk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 14-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Kastamonu ekibi, salondan 28-22 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle Kastamonu Belediyespor, ligin bitimine bir hafta kala averajla Yalıkavakspor'u geçerek liderliğe yükseldi.
Maç sonunda sporcular, büyük sevinç yaşadı.
Kaynak: AA
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