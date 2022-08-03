MAVİ KELEBEKLER PARKEYE İNDİ - Son Dakika
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MAVİ KELEBEKLER PARKEYE İNDİ

03.08.2022 14:16
MAVİ KELEBEKLER PARKEYE İNDİ

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk salon antrenmanını gerçekleştirdi.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk salon antrenmanını gerçekleştirdi.

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nda 2022-2023 sezonu hazırlıkları sürüyor. Bir süredir güç ve kondisyon antrenmanlarıyla hazırlıklarını sürdüren Mavi Kelebekler, Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenör Birol Ünsal gözetiminde yapılan ilk salon çalışmasına Milli Takım'a davet edilen oyuncular haricinde tüm oyuncular katılırken, antrenman sonrasında, takımda sol kanat oyun kurucu pozisyonunda forma giyen Alena Ikhneva için doğum günü kutlaması yapıldı. Yeni sezonda dört kulvarda yarışacak bir takıma sahip olmanın heyecanını yaşadığını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 'Takımımızın özellikle Avrupa Kupası maçlarını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bunun yanında Süper Kupa finali için de ayrıca heyecanlıyız. Mavi Kelebekler'imize verimli bir hazırlık süreci ve başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum dedi.

AVRUPA'DA ANTALYA'YI TEMSİL EDECEĞİZ

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın ve Antalya'yı Avrupa'da temsil edecek tek takım olmanın işlerini daha da zorlaştıracağını vurgulayan Antrenör Birol Ünsal, takımın, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda bu yükün altından kalkabileceğini gösterdiğini belirtti. Bir oyuncu hariç, geçtiğimiz yılki takımın tamamını koruduklarını aktaran Ünsal, Şu ana kadar yapılan her şey olumlu. Takım olabilirsek, çok iyi bir kadromuz var. Lig maçlarına kadar önümüzde bir aylık bir süre var. Bu bir ayı en iyi şekilde değerlendirip, hedeflerimiz için iyi bir takım olmak ve dört kulvarda da Antalya'yı ve Türk hentbolunu en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ayrıca geçtiğimiz sezon bize destek olan başta Belediye Başkanımız Semih Esen olmak üzere, bütün taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz dedi. Yaklaşık iki haftadır çalıştıklarını ve oldukça mutlu olduklarını belirten yeni transfer Yağmur Bembeyaz ise 'Umarım güzel, çekişmeli ve sonunda şampiyon olduğumuz bir sezon olur. Takım arkadaşlarımla yavaş yavaş kaynaşıyoruz. Yeni sezonda bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum dedi.

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Kaynak: DHA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAVİ KELEBEKLER PARKEYE İNDİ - Son Dakika

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