Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor.
Kadınlar Süper Lig'de sezonunun ilk karşılaşması Kastamonu'da Araç Belediyespor ile Görele Belediyespor arasında oynanacak.
Lig'de ilk haftanın maç programı şöyle:
12 Eylül Pazar:
14.00 - Araç Belediyespor-Görele Belediyespor
14.30 - Konyaaltı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor
15.00 - Antalya Anadolu Spor- Üsküdar Belediyespor
15.00 - Anadolu Üniversitesi-EGO
18.00 - Yalıkavak Spor-Kastamonu Belediyespor
19.00 - Yenimahalle Belediyespor- Tekirdağ Spor
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezon yarın başlıyor - Son Dakika Spor