Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası
2. tur grup müsabakaları yarın 4 ilde oynanacak maçlarla başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak Pazar günü sona erecek müsabakalar A Grubu'nda Giresun
, B Grubu'nda Ankara
, C Grubu'nda Antalya
, D Grubu'nda da Bursa
'da oynanacak.
A Grubu'nda Ardeşen
Gençlik, Görele
Belediyespor, Yenimahalle
Belediyespor ve Elazığ
Sosyal Yardımlaşma, B Grubu'nda Üsküdar
Belediyespor, Aksaray
Belediyespor, Polatlı
Belediyespor ve Bandırmaspor, C Grubu'nda Mardin Büyükşehir Belediyespor
, Yalıkavakspor ve Muratpaşa
Belediyespor, D Grubu'nda da İzmir Büyükşehir Belediyespor
, Osmangazi
Belediyespor ve Kastamonu Belediyespor
mücadele edecek.
C Grubu'nda Sivas
Belediyespor kupadan çekilirken, D Grubu'nda yer alan Pazarspor
'un, geçirdiği trafik kazası sonrasında bu sezonla ilgili hakları dondurulmuştu. Bu nedenle bu iki gruptaki maçlar üçer takımla yapılacak.
Grup müsabakaları sonrasında ilk iki sırayı alacak takımlar çeyrek finale yükselecek.
Çeyrek finalde, A Grubu birincisi B Grubu ikincisiyle, C Grubu birincisi D Grubu ikincisiyle, A Grubu ikincisi B Grubu birincisi, C Grubu ikincisi de D Grubu birincisi ile eşleşecek.