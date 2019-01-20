Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 2. tur maçları tamamlandı.

Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda Yenimahalle Belediyespor ve Ardeşen Gençlik, B Grubu'nda Üsküdar Belediyespor ve Aksaray Belediyespor, C Grubu'nda Muratpaşa Belediyespor ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.

İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:

Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor

Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor

Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:55 Kaynak: AA

Ardeşen, Yenimahalle, Türkiye Kupası, Spor
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