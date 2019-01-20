Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
2. tur maçları tamamlandı.
Dört grupta oynanan 2. tur maçlarının ardından A Grubu'nda Yenimahalle
Belediyespor ve Ardeşen
Gençlik, B Grubu'nda Üsküdar
Belediyespor ve Aksaray
Belediyespor, C Grubu'nda Muratpaşa
Belediyespor ile Yalıkavakspor, D Grubu'nda ise Kastamonu Belediyespor
ile İzmir Büyükşehir Belediyespor
ilk iki sırayı alarak çeyrek finale yükseldi.
İlk maçların 27 Şubat'ta, ikinci maçların ise 16 Mart'ta oynanacağı çeyrek finalde, eşleşmeler şöyle oldu:
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyespor
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Üsküdar Belediyespor
Yalıkavakspor-Kastamonu Belediyespor