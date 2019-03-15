Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

21 dakika önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak.

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş müsabakalarının maç programı şöyle:

Bugün:

15.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasan Dağı)

Yarın:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)

16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:28 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Kupası, Spor
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