Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
21 dakika önce
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş müsabakaları oynanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş müsabakalarının maç programı şöyle:
Bugün:
15.00 Aksaray Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Hasan Dağı)
Yarın:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor (Kastamonu Atatürk)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (Celal Atik)
16.00 Üsküdar Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Çamlıca)
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:28 Kaynak: AA
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