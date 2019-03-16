Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

32 dakika önce

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

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Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Kupada alınan maçların sonuçları şöyle:

Aksaray Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor: 21-29

Kastamonu Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31

İzmir Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa Belediyespor: 28-30

Üsküdar Belediyespor- Ardeşen Gençlik: 35-33

Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.

Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:

Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor

Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Spor
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