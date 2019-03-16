Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
32 dakika önce
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final rövanş maçları bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Kupada alınan maçların sonuçları şöyle: Aksaray
Belediyespor- Yenimahalle
Belediyespor: 21-29 Kastamonu
Belediyespor-Yalıkavakspor: 37-31 İzmir
Büyükşehir Belediyespor- Muratpaşa
Belediyespor: 28-30 Üsküdar
Belediyespor- Ardeşen
Gençlik: 35-33
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
Kupanın yarı final eşleşmeleri şöyle:
Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor
Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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