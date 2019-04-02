Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

2 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.

Kupada ilk maçların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (THF)

17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:11 Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Ardeşen, Türkiye Kupası, Spor
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