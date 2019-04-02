Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçları yarın yapılacak.



Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı finalde Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor ve Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.



Yarı final mücadelesinde ilk maçlar yarın, rövanşları ise 14 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.



Kupada ilk maçların programı şöyle:



Yarın:



17.00 Yenimahalle Belediyespor-Muratpaşa Belediyespor (THF)



17.00 Ardeşen Gençlik-Kastamonu Belediyespor (Ardeşen Turizm Fakültesi)

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