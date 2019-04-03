Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

1 saat önce

Salon: THFHakemler: Murat Çelik, Cengiz ÖmerYenimahalle Belediyespor: Noelle, Beleska 6, Fatma Atalar 3, Nurceren Akgün Göktepe 4, Beyza İrem Türkoğlu 5, Nalivko 1, Ceylan Aydemir 4, Zoria, Bilgenur Öztürk 2Muratpaşa Belediyespor: Graovac, Yeliz Özel 5, Didem Hoşgör Binboğa 4, Döne Gül Bozdoğan...

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]
Salon: THF

Hakemler: Murat Çelik, Cengiz Ömer

Yenimahalle Belediyespor: Noelle, Beleska 6, Fatma Atalar 3, Nurceren Akgün Göktepe 4, Beyza İrem Türkoğlu 5, Nalivko 1, Ceylan Aydemir 4, Zoria, Bilgenur Öztürk 2

Muratpaşa Belediyespor: Graovac, Yeliz Özel 5, Didem Hoşgör Binboğa 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Baranik 6, Yasemin Şahin 4, Yağmur Toprak 1, Cansu Akalın 3, Kübra Sarıkaya 2, Ayşenur Sormaz

Devre: 10-12

İki dakika cezası alanlar: Fatma Atalar, Beyza İrem Türkoğlu (2), Ceylan Aydemir (Yenimahalle Belediyepor), Yeliz Özel (2), Baranik, Yasemin Şahin, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyespor)

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.

Finale yükselen takım, 14 Nisan Pazar günü Antalya'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 07:09 Kaynak: AA

Murat Çelik, Türkiye Kupası, Spor
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