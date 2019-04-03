Salon: THF
Hakemler: Murat Çelik
, Cengiz Ömer Yenimahalle
Belediyespor: Noelle, Beleska 6, Fatma Atalar 3, Nurceren Akgün Göktepe
4, Beyza İrem Türkoğlu
5, Nalivko 1, Ceylan Aydemir 4, Zoria, Bilgenur Öztürk 2 Muratpaşa
Belediyespor: Graovac, Yeliz Özel
5, Didem Hoşgör Binboğa 4, Döne Gül Bozdoğan
2, Baranik 6, Yasemin Şahin 4, Yağmur Toprak 1, Cansu Akalın 3, Kübra Sarıkaya
2, Ayşenur Sormaz
Devre: 10-12
İki dakika cezası alanlar: Fatma Atalar, Beyza İrem Türkoğlu (2), Ceylan Aydemir (Yenimahalle Belediyepor), Yeliz Özel (2), Baranik, Yasemin Şahin, Kübra Sarıkaya (Muratpaşa Belediyespor)
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
'nda yarı final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 27-25 yendi.
Finale yükselen takım, 14 Nisan Pazar günü Antalya
'da oynanacak rövanşın ardından belli olacak.