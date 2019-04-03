Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

44 dakika önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Ardeşen Gençlik'i 29-28 yendi.

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Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Ardeşen Gençlik'i 29-28 yendi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 16-15 önde tamamladı.

İkinci yarıda hızlı hücumlarla sonuca giden konuk ekip, müsabakadan 29-28 üstün ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Nisan Pazar günü Kastamonu'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:21 Kaynak: AA

Kastamonu, Ardeşen, Türkiye Kupası, Spor
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