Kastamonu Belediyespor
, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
yarı finalde karşı karşıya geleceği Ardeşen
Gençlik maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalde ikinci maçında hafta sonu Ardeşen Gençlik ile karşı karşıya gelecek.
Antrenör Hakan Günal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk maçtan deplasmanda 29-28 galip ayrıldıklarını söyledi.
Avantajlarını sürdürmek istediklerini anlatan Günal, "Geçen hafta deplasmanda aldığımız galibiyetle avantajlı bir sonuç elde ettik. Kupa maçlarını iki devreli maçlar olarak görüyoruz. İlk devreden bir farkla galip ayrıldık. Burada kendi saha ve seyircimiz önünde bu avantajımızı kullanıp finale adımızı yazdırmak istiyoruz." dedi.
Türkiye liginde de lider olduklarını hatırlatan Günal, "Türkiye liginde yüzde 99 şampiyon olduk gibi gözüküyor. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da finale kaldıktan sonra kupayı kazanmak istiyoruz. Kastamonu'ya tarihinde ilk kez 2 kupa kaldırtmak istiyoruz." diye konuştu.
Günal, yarı final maçı hazırlıklarının oldukça iyi gittiğini sözlerine ekledi.