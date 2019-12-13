Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur grup maçları Mardin, Elazığ ve Ankara'da olmak üzere 3 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarda ilk sırada yer alacak 3 takım ile en iyi ikinci olacak 2 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final müsabakalarında gruplardan çıkacak 5 takım ile Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Mardin Büyükşehir Başakspor-Mardin 1947 Sağlıkspor: 31-20

B Grubu:

Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 37-24

Görele Belediyespor- Aksaray Belediyespor: 39-34

C Grubu:

Polatlı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-37