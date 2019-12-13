Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika Spor

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başladı.

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. tur grup maçları Mardin, Elazığ ve Ankara'da olmak üzere 3 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanıyor. Gruplarda ilk sırada yer alacak 3 takım ile en iyi ikinci olacak 2 takım çeyrek finale yükselecek.

Çeyrek final müsabakalarında gruplardan çıkacak 5 takım ile Kastamonu Belediyespor, Muratpaşa Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor mücadele edecek.

Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

A Grubu:

Mardin Büyükşehir Başakspor-Mardin 1947 Sağlıkspor: 31-20

B Grubu:

Üsküdar Belediyespor-Elazığ Sosyal Yardımlaşma: 37-24

Görele Belediyespor- Aksaray Belediyespor: 39-34

C Grubu:

Polatlı Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 20-37

Türkiye Kupası, Elazığ, Mardin, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

2 bin TL maaşlı işçi, aile dostuna güvenince 400 bin TL borçla karşı karşıya kaldı
G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar Aile dostunun şirketini üzerine aldı, 400 bin lira borçlandı Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
01:42 Erol Bulut: "Eski İngiliz futbolu gibi..." - Son Dakika Spor
01:12 Steven Nzonzi, Galatasaray'ı tamamen sildi! - Son Dakika Spor
00:32 Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı... - Son Dakika Spor
00:30 Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Erol Bulut ve Stjepan Tomas - Son Dakika Spor
00:17 Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor
23:57 Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 03:15:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]