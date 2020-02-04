İlk maçı sahasında 31-28 kazanan başkent temsilcisi, rövanşta sahadan 28-28 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Yenimahalle Belediyespor adını yarı finale yazdırdı.

Organizasyonun çeyrek final rövanş maçında Mardin Büyükşehir Başakspor, Yenimahalle Belediyespor'u konuk etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası 'nda Yenimahalle Belediyespor, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

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