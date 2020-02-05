Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

6 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası, System.String[]

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.

Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-11 üstün tamamladı.

Deplasmanda ilk maçı 22-30 kazanan Yalıkavakspor, Türkiye Kupası yarı finaline adını yazdırdı.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Kupası, Karakaya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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