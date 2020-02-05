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Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası
6 saat önce
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 07:26 Kaynak: AA
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 32-25 yenerek yarı finale yükseldi.
Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 15-11 üstün tamamladı.
Deplasmanda ilk maçı 22-30 kazanan Yalıkavakspor, Türkiye Kupası yarı finaline adını yazdırdı.
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