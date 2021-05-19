Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçlar oynandı.
Oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Yenimahalle Belediyespor- Kastamonu Belediyespor: 36-39
İzmir Büyükşehir Belediyespor- Konyaaltı Belediyespor: 24-23
Rövanş karşılaşmalarının programı
Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş müsabakaları 23 Mayıs Pazar günü saat 15.00'te oynanacak. İki maç sonunda tur atlayan takımlar finalist olacak.
Rövanş mücadelelerinin saati şöyle:
Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
Konyaaltı Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Mavi)
Kaynak: AA
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