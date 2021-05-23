Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Kastamonu Belediyespor'da antrenör Serkan İnci, maçın ardından gazetecilere, finale kaldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kardeşi Atilla Peker'in gözaltına alınmasına Sedat Peker'den ilk tepki: Neden sadece benim kardeşimi alıyorsunuz?