Salon: Porsuk
Hakemler: Yunus Tokmak, Serdar Özen
Kastamonu Belediyespor: Merve Durdu 1 (Halime İslamoğlu), Kojic 2, Elif Sıla Aydın 6, Serpil İskenderoğlu 4, Betül Yılmaz 6, Kurtovic 6, Ceren Coşkun 5, Kovarova 1, Vetkova
İzmir Büyükşehir Belediyespor: Rombescu (Zeynep Onur), Yasemin Özgür 2, Sibel Kıcıroğlu 7, Burcu Dindar 2, Kaludjerovic 4, Ece Sözmen 2, Ümmü Gülsüm Bedel 7, Neriman Sevgilican 1, İlayda Baktır
Devre: 14-12
İki dakika cezası alanlar: Kaludjerovic, Ümmü Gülsüm Bedel (2), Ece Sözmen, İlayda Baktır, Burcu Dindar, Yasemin Özgür (İzmir Büyükşehir Belediyespor), Vetkova, Betül Yılmaz, Kovarova, Kurtovic (Kastamonu Belediyespor)
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası finalinde İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 31-25 yenen Kastamonu Belediyespor, şampiyon oldu.
Kaynak: AA
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