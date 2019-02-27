Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final

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Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti

Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin?