Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final
1 saat önce
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Yalıkavak Belediyespor, kendi evinde Kastamonu Belediyespor'a 46-26 yenildi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçlarında Yalıkavak Belediyespor, kendi evinde Kastamonu Belediyespor
'a 46-26 yenildi. Bodrum
Belediyesi Binnaz Karakaya
Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Kastamonu Belediyespor, 22-16 üstün tamamladı.
Ev sahibi ekibin ikinci yarıda farklı kapatma çabası sonuç vermedi. Konuk ekip sahadan 46-26'lık skorla galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:42 Kaynak: AA
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