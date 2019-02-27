Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final

1 saat önce

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Yalıkavak Belediyespor, kendi evinde Kastamonu Belediyespor'a 46-26 yenildi.

Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final, System.String[]
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarında Yalıkavak Belediyespor, kendi evinde Kastamonu Belediyespor'a 46-26 yenildi.

Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını Kastamonu Belediyespor, 22-16 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekibin ikinci yarıda farklı kapatma çabası sonuç vermedi. Konuk ekip sahadan 46-26'lık skorla galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 07:42 Kaynak: AA

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti Trabzonspor'da Türkiye Kupası Üzüntüsü

Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Levent Tüzemen'den İsmail Çipe'ye Büyük Tepki: Sen Nasıl Bir Kalecisin?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 20:42:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]