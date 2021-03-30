Hentbol: Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final
30.03.2021 20:11
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, kendi evinde Üsküdar Belediyespor ile 35-35 berabere kaldı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, kendi evinde Üsküdar Belediyespor ile 35-35 berabere kaldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını Yenimahalle Belediyespor, 19-15 üstün tamamladı.
Ev sahibi takım üstün başladığı maçın ikinci yarısında skoru koruyamadı ve konuk ekip ile 35-35 berabere kaldı.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçı 7 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
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