Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34 - Son Dakika Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 39-34 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçında Görele Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 39-34 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da gerçekleştiriliyor. B Grubu'nun ikinci maçında Süper Lig ekibi Görele Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi'yle karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 18-13 Giresun ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Görele Belediyesi salondan 39-34'lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Giresun ekibi hanesine 2 puan yazdırdı. - ELAZIĞ

Görele Belediyesi, Türkiye Kupası, Aksaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

G.Saray'da kazan kaynıyor! Fatih Terim'den rahatsızlar
Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı Henry Onyekuru, 4 Ocak'ta Galatasaray'a transfer olacak

Son Dakika Haberleri
00:32 Alanyaspor maçının ardından Siopis'in Türkçe cevabı... - Son Dakika Spor
00:30 Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından - Erol Bulut ve Stjepan Tomas - Son Dakika Spor
00:17 Aleyna Kaymaz, Avrupa şampiyonu! - Son Dakika Spor
00:17 Başakşehir'e İstanbul'da coşkulu karşılama! - Son Dakika Spor
00:07 Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı - Son Dakika Spor
23:57 Torino, Steven Nzonzi için devreye girdi - Son Dakika Spor
22:47 Alanyaspor ile Antalyaspor 0-0 berabere kaldı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:15:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Görele Belediyesi: 39 - Aksaray Belediyesi: 34 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]