Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22 - Son Dakika
Son Dakika Spor Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22 - Son Dakika Spor

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22

6 saat önce

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Üsküdar Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 34-22 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22, System.String[]

Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu ikinci gün maçında Üsküdar Belediyesi, Aksaray Belediyesi'ni 34-22 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası B Grubu maçları Elazığ'da devam ediyor. B Grubu'nun ikinci gün maçında Süper Lig ekibi Üsküdar Belediyesi, 1. Lig takımı Aksaray Belediyesi ile karşılaştı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresi 18-11 İstanbul ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Maçın ikinci yarısında da farkı korumayı başaran Üsküdar Belediyesi salondan 34-22'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından İstanbul ekibi Elazığ Grubu'nda puanını 4'e çıkardı.


Üsküdar Belediyesi gruptaki son maçında Görele Belediyesi ile, kupaya veda eden Aksaray Belediyesi ise Elazığ Sosyal Yardımlaşma ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

Üsküdar Belediyesi, Türkiye Kupası, Aksaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 05:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu
Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi!

Son Dakika Haberleri
23:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:34 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:32 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:30 Fernando Muslera: "Geçen seneyi unutmayın!" - Son Dakika Spor
23:30 Fatih Terim: 90'dan sonra kaybettiğimiz çok şey var -1 - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 00:01:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası: Üsküdar Belediyesi: 34 - Aksaray Belediyesi: 22 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]