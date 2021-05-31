Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika

Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası Başladıİşitme Engelliler Hentbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası dün (30. 05. 2021) Karabük 'te başladı. Şampiyonanın ilk gün şu sonuçlar elde edildiİzmir Sağırlar GSK : 9 - 6 : Adana Kurttepe Sağırlar SKYıldırım İ. E. SK : 4 - 20 : Eskişehir İ. E. SK. Çorlu İ. E. Trakya SK : - : Denizli İ. E. SKİstanbul Sessizler SK : 5 - 22 : Muğla Ortaca İ. E. SKBunu beğen Açıklaması
Kaynak: Habermetre
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