Hentbol Ligi: Karabük Yenişehir GSK: 37- Hatay Büyükşehir Bld. SK: 31 - Son Dakika

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Ligi'nde yer alan Karabük Yenişehir GSK, Hatay Büyükşehir Bld. SK'yı 37-31 mağlup etti.
THF Erkekler 1. Ligi'nin 10. hafta erteleme maçında 2500 kişilik Yeni Mahalle Spor Salonu'nda Hatay Büyükşehir Bld. SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK, ilk yarısını 18-12 önde kapattığı mücadeleyi 37-31 kazanmayı başardı.
(Fatih Ünlü/İHA)
Kaynak: İHA
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